İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ankara\'da Ziyaretlerde Bulundu

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Sevgili, Sağlık Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı ve diğer bürokratlarla verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Kerman ise İpsala'nın ihtiyaçlarını ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi.

29.04.2024 10:45
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Sevgili, yaptığı açıklamada, Ankara'da önemli ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

İpsala'nın kazanması için çalıştıklarını dile getiren Sevgili, "Belediye Başkanımız Mehmet Kerman ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu,Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, İlbank Genel Müdürü ve çok sayıda bürokrat ile verimli görüşmeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman da yaptığı açıklamada Ankara'da İpsala için önemli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, ilçenin ihtiyaçlarını ilgili bakanlıklara ilettiklerini kaydetti.

Uzunköprü'de Genç Ofis açılacak

Trakya Üniversitesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yerleşkede Genç Ofis açılması için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Yönetim Kurulu Odası'ndaki törende protokol, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Genç Ofis'in öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri ile kişisel gelişimlerine önemli katkı sunacağına inandığını aktaran Tabakoğlu, "İmzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Temel gayemiz olan nitelikli insan yetiştirmek misyonumuzdan hareketle öğrencilerimizin, gençlerimizin ve çalışanlarımızın yararına olacak proje ve iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da Trakya Üniversitesi ile birçok önemli iş birliğine imza attıklarını ifade ederek açılacak Genç Ofis'in hayırlı olmasını diledi.

"Roman Çalışmalarından Örnekler" Paneli

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Romanlar Günü dolayısıyla "Roman Çalışmalarından Örnekler" konulu panel düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yönlendiriciliğini Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Tekin Yılmaz'ın yaptığı çevrim içi panelde, psikoterapist Derya Koptekin, Doç. Dr. Fatma İlknur Akgül ve Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde,Koptekin "Çocukluğun Roman (H)alleri", Akgül, "Çoklu Kimlik Kesişiminde Ezilenler: Roman Kadını" ve Taylan da "Romanlar ve Sosyal Dışlanma" başlıklı sunumlar yaptı.

Panele Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, akademisyeneler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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