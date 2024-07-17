Irak'ın Anbar vilayetinde ABD Hava Üssüne insansız hava aracı saldırısı

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BAĞDAT, 17 Temmuz (Xinhua) -- Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Hava Üssü'ne iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Irak ordusundan bir subay isminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Salı günü hava üssünün çevresini vurduğunu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

ABD helikopterlerinin hava üssü ve yakınlarında uçtuğunu söyleyen subay, Irak güçlerinin alarm seviyelerini yükselttiğini ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"Irak İslami Direnişi" olarak bilinen silahlı grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerinin bulunduğu üslere yüzlerce roket ve insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.