Irak'ta Halepçe'de kaybolan çocukların bulunması için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Irak'ta Halepçe'de kaybolan çocukların bulunması için çalışmalar devam ediyor

Irak\'ta Halepçe\'de kaybolan çocukların bulunması için çalışmalar devam ediyor

Irak'ta Baas rejiminin 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırıda kaybolan çocukların bulunması ve aileleriyle buluşturulması için çalışmalar sürüyor. Halepçe Kayıp Çocukların Akıbeti Bilirkişi Heyeti Sekreteri Adil Mela Salih, 118'den fazla kayıp Halepçeli çocuk olduğunu belirtti. Kayıp çocukların bulunması için DNA testleri yapıldığını ve resmi sürecin devam ettiğini ifade eden Salih, yetkililerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Eski Halepçe Kayıp Çocuklar Derneği Başkanı Şevnem Abdullah ise kayıp çocukların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ancak özel bir bütçe olmaması nedeniyle çabaların uzun süreli olmadığını belirtti.

16.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:20
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Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıda kaybolan çocukların bulunmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Irak savaş uçakları 36 yıl önce, Saddam Hüseyin döneminde Halepçe halkının üzerine gaz bombaları yağdırdığında, çoğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başladı. Saldırılarda kaybolan çocukların bulunması ve aileleriyle buluşturulmasına yönelik çabalar ise yıllardır sürüyor.

"118'den fazla kayıp Halepçeli çocuk var"

Halepçe Kayıp Çocukların Akıbeti Bilirkişi Heyeti Sekreteri Adil Mela Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp çocuklarla ilgili DNA testi yapılan iki kişinin dosyasının kendilerinde olduğunu söyledi.

Konuya dair Halepçe mahkemesine yapılan başvuruların da heyetlerine ulaştığını belirten Salih, "118'den fazla kayıp Halepçeli çocuk var. Daha önce bir grup çocuk bulundu ve kontrol edildi. Ancak maalesef kontroller yüzde yüz çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Salih, kayıp çocuklarla ilgili resmi sürecin ilk olarak mahkemede başladığını, ardından da mahkemenin talebiyle heyet toplandıktan sonra kontroller yapıldığını aktardı.

"Sonuçlar kayıp şahsın Halepçeli olduğunu gösterdiği zaman İçişleri Bakanlığı kimlik veriyor." diyen Salih, kimyasal saldırının yapıldığı dönemlerde hastanelerde doğan veya kaybolan çocukların akıbetini öğrenmek için İran'a daha önce ziyaretler de yapıldığını anlattı.

Halepçeli kayıp çocuklar 36 yaşın üstünde

Eski Halepçe Kayıp Çocuklar Derneği Başkanı Şevnem Abdullah da kayıp çocuklarını bulmak isteyen aileleri mutlu etmek için uğraştıklarını belirterek, "Ancak özel bir bütçe olmadığı için bu çalışma ve çabamız uzun süreli olmuyor. Hiç ayırt etmeksizin tüm siyasi tarafların kapılarını çaldık." diye konuştu.

Yetkililerin kayıp çocukların bulunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, o dönemde ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocukların şu an 36 yaşın üstünde olduğu ve evlenmiş olabileceklerini söyledi.

Abdullah, "2018 yılında kayıp Halepçeli çocuklar için çalışmalara başladık. Halepçeli kayıp çocuklar için 74 aile, 211 kayıp çocuk için başvuruda bulunmuştu. Bunlardan 18'i geri dönmüştü. 7 çocuk bizimle iletişime geçerek biz Halepçeli çocuklarız demişti." ifadelerini kullandı.

Kayıp çocukların kayıt altına alınanlardan daha fazla olduğunu vurgulayan Abdullah, çocuğu kayıp çok aile bulunduğunu ancak başvuruda bulunmayanların olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Çocuk, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Halepçe'de kaybolan çocukların bulunması için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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