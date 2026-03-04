Irak'ta Hava Saldırısı: Bir Asker Öldü - Son Dakika
Irak'ta Hava Saldırısı: Bir Asker Öldü

04.03.2026 15:50
Irak ordusu, Necef ve Kerbela arasında hava saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak ordusu, ülkenin Necef ile Kerbela vilayetleri arasındaki bölgeye düzenlenen hava saldırısı ve ateş açılması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Kerbela Operasyonlar Komutanlığına bağlı bir birliğin "hava saldırısı ve silahlı saldırıya" maruz kaldığı belirtildi.

Birliğin, Kerbela ile Necef vilayetlerini birbirine bağlayan çöl bölgesinde görev yaptığı aktarılan açıklamada saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Irak güvenlik güçlerine ülke topraklarında ve görev başındayken düzenlenen bu saldırının "kabul edilemez bir eylem" olduğu ifade edilerek, sorumluların bulunması için soruşturma komitesi oluşturulduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Şii milis güçlerinden oluşan ve kendisini "Irak Direniş Grupları" olarak adlandıran grup, İsrail-ABD'nin saldırı düzenlediği İran'ı desteklemek için Irak içinde ve bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine saldırılarını sürdürüyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Necef, Irak, Son Dakika

