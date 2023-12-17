Irak\'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı

Irak'ta, dün güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin yerel seçimlerde oy kullandığı cihazlarda teknik sorun yaşandığı belirtildi.

Kerkük başta olmak üzere, Musul, Diyala, Vasıt ve Mesyan gibi kentlerde elektronik oylama sırasında kullanılan cihazlardaki sonuçlar, Bağdat'taki Yüksek Seçim Komiserliğine gönderilmedi.

Yaşanan sorunlar üzerine Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, seçim merkezlerindeki sandıkların kentlerdeki bürolara taşınacağı ve orada elle sayım yapılarak bunun elektronik ortamdaki oylama işlemiyle eşleştirileceği duyuruldu.

Irak Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da elektronik oylama kapsamındaki sonuçların seçim komiserliğine gönderilememesinden "endişe" duyulduğu ve bu yanlışın yarın yapılacak oylamada tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği dünkü oylamaya katılanların oranının yüzde 67 olduğunu açıkladı.

Güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin dışındaki vatandaşlar, oylarını yarın kullanacak.

Federal yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, 18 Aralık'ta seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.???????