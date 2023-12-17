 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı

Irak'ta yapılan yerel seçimlerde güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin kullandığı elektronik oylama cihazlarında teknik sorunlar yaşandığı belirtildi. Sonuçlar Bağdat'taki Yüksek Seçim Komiserliğine gönderilemediği için sandıklar kentlerdeki bürolara taşınacak ve elle sayım yapılacak. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada ise bu durumdan endişe duyulduğu ve tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Seçime katılım oranı ise yüzde 67 olarak açıklandı.

Irak\'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı
17.12.2023 - 12:41,
Abone Ol

Irak'ta, dün güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin yerel seçimlerde oy kullandığı cihazlarda teknik sorun yaşandığı belirtildi.

Kerkük başta olmak üzere, Musul, Diyala, Vasıt ve Mesyan gibi kentlerde elektronik oylama sırasında kullanılan cihazlardaki sonuçlar, Bağdat'taki Yüksek Seçim Komiserliğine gönderilmedi.

Yaşanan sorunlar üzerine Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, seçim merkezlerindeki sandıkların kentlerdeki bürolara taşınacağı ve orada elle sayım yapılarak bunun elektronik ortamdaki oylama işlemiyle eşleştirileceği duyuruldu.

Irak Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da elektronik oylama kapsamındaki sonuçların seçim komiserliğine gönderilememesinden "endişe" duyulduğu ve bu yanlışın yarın yapılacak oylamada tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği dünkü oylamaya katılanların oranının yüzde 67 olduğunu açıkladı.

Güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin dışındaki vatandaşlar, oylarını yarın kullanacak.

Federal yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, 18 Aralık'ta seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kerkük, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı - Son Dakika


12:00
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

Son Dakika
12:00 Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 12:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Yerel Seçimlerde Oy Kullanılan Cihazlarda Teknik Sorunlar Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement