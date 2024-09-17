Irak'taki Koalisyon Görevine Son!

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını belirterek ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA, Sudani'nin Amerikan Bloomberg televizyonu ile yaptığı röportaja yer verdi.

Irak'taki koalisyon güçlerinin çekilmesi tartışmalarına değinen Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız. Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Sudani, şunları kaydetti:

"Bugün Irak, 2014'teki gibi değil. DEAŞ'ı, hem Irak halkının fedakarlıkları ve duruşu, hem de uluslararası toplum ve dostların desteğiyle yendik. DEAŞ, devlete karşı bir tehdit oluşturmuyor. Irak dönüşüme uğradı. DEAŞ'ın mağaralarda ve çöllerde saklanan bireyler olarak varlığı, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde değil."

ABD ile ilişkilerin ortak çıkar ve karşılıklı saygı temeline dayandığını söyleyen Sudani, İran'ın da Irak'taki siyaseti desteklediğini ve DEAŞ'la savaşında Irak'a yardımcı olduğunu dile getirdi.

ABD ve İran ile ilişkilere de değinen Irak Başbakanı, "Irak, hem İran hem de ABD ile birçok alanda ikili ilişkilere sahip tek ülkedir. Bu ilişki aracılığıyla iki ülke arasındaki görüşleri yakınlaştırmayı istiyoruz ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatıyla ilgili sorunun çözümüne sıcak bakıyor"

Ceyhan boru hattı üzerinden yapılan Irak petrol sevkiyatının durdurulması konusuna ilişkin ise Sudani, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararından sonra Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatı durdu. Irak Federal Mahkemesi'nin, IKBY'nin petrol ve bütçe yasasıyla ilgili kanuni sorunlarıyla ilgili kararları var. Bütçe yasası üretim maliyetinin varil başına 8 dolar olduğunu belirlerken, bölgedeki şirketlerin sözleşmeleriyle belirlenen petrol üretim maliyeti 26 doları buldu. Irak'ın iki seçeneği var; ya bölgeyle (IKBY) sözleşme yapan petrol şirketleriyle sözleşmeleri değiştirmek ya da bütçe yasasını değiştirmek. Bölgesel yönetimle sözleşme yapan petrol şirketleri petrol üretim maliyetlerine ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapmayı reddediyor. Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatıyla ilgili sorunun çözümüne sıcak bakıyor ve yasal yollarla çözüme ulaşmak için bölgesel yönetim ve petrol şirketleriyle diyaloglar devam ediyor. Bu yıl içerisinde bir çözüme ulaşılacağını düşünüyorum."