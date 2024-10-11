Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı

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Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, İsrail işgali altındaki Eilat'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

"Irak'ta İslami Direniş"ten yapılan yazılı açıklamada, Filistin ve Lübnan halkını desteklemek, işgale karşı direniş sürdürmek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı gerçekleştirdiği saldırılara yanıt vermek için Eilat kentindeki hayati öneme sahip bir hedefin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Askalan (Aşkelon) kenti çevresinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve doğudan İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın tespitinin ardından imha edildiği aktarıldı.