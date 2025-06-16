Irak'tan Hürmüz Uyarısı - Son Dakika
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Irak'tan Hürmüz Uyarısı

16.06.2025 18:19
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İsrail-İran savaşının Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği ve küresel enerji krizine yol açabileceği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail- İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, küresel enerji piyasasında büyük kriz yaratabileceği ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim ele alındı.

Bakan Hüseyin, İsrail veya başka herhangi bir tarafın Irak hava sahasını ihlal etmesinin ülke egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Iraklı Bakan, savaşın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar ilerlemesinin, küresel enerji piyasasında büyük bir kriz yaratacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Fuad Hüseyin, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, İsrail, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

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