Irak'tan İsrail Üslerine Saldırı

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Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" isimli grup, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıkladı.

Irak'ta İslami Direniş'ten yapılan yazılı açıklamada, saldırının insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların süreceği ifade edildi.

Saldırı sonucu yaşanan can kaybı, yaralanma veya hasara dair ise açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da işgal altındaki Golan Tepelerinin güneyine doğudan yaklaşan şüpheli bir hedefin imha edildiği belirtildi.

Bölgede şarapnel düşmesi olasılığına karşı uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.