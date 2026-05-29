Irak'tan Kuveyt'e Destek

29.05.2026 07:12
Irak Dışişleri, Kuveyt'in füze saldırılarını kınayarak gerilimin azaltılmasını talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadığını belirterek, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm eylemleri reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak, kardeş Kuveyt'in füze ve İHA saldırılarına maruz kalmasını kınıyor ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit edebilecek tüm eylemleri reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için itidal çağrısında bulunularak, tırmanmadan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.

Krizlerin çözümünde diyalog ve diplomatik yolların esas alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, Irak'ın şiddetin yayılmasını önlemeye yönelik tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Kuveyt, Dünya, Irak, Son Dakika

