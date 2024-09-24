Irak'tan Ortak Zirve Teklifi

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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi" düzenlenmesi teklifinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede savaşın yayılmasını durdurmak için harekete geçmesinin önemine dikkati çekerek "İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi" düzenlenmesi teklifinde bulundu.

Hüseyin, İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine saygı duymaya zorlamak için diplomatik ve siyasi desteği harekete geçirmenin gerekliliğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Irak'ın Lübnan'a ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğü belirtilirken bölgenin istikrarının korunması için "uluslararası acil müdahale" çağrısında bulunuldu.