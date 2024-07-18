Irak Yüksek Mahkemesi, Basra-Akabe petrol boru hattı projesinin veto edilmesi için başvuruyu kabul etti

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Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, bir milletvekilinin başvurusu üzerine Irak petrolünü Ürdün toprakları üzerinden Kızıldeniz'e taşıyacak Basra-Akabe boru hattı projesinin veto edilmesi için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Milletvekili Suud es-Saadi, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, Basra-Akabe petrol boru hattı proje kararının veto edilmesi için yaptığı başvurunun mahkemece kabul edildiğini belirtti.

Saadi, söz konusu projenin "Irak'ın servetlerini heba etme riski taşıdığını ve iyi niyetli bir proje olmadığını" savundu.

Basra-Akabe petrol boru hattı projesi

Irak Bakanlar Kurulu, 11 Ocak 2022 tarihinde Basra-Akabe petrol boru hattı projesi anlaşmasını kabul etmişti.

Söz konusu projeyle Irak'ın güneyindeki Basra'dan Ürdün'ün güneyindeki Akabe'ye petrol ihraç edilecek. Irak hükümeti bu proje için 2024 mali bütçesinden para ayırmıştı.

Irak'ta bazı çevreler, "İsrail ile normalleşme amacı" taşıdığı gerekçesiyle projeye itiraz ediyor.