Iraklı Koleksiyoncunun Müze Evinden 114 Yıllık Osmanlı Hançeri Çıktı

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan İsmail Rüstem'in, müzeye çevirdiği evinde biriktirdiği binlerce parça arasında Osmanlı döneminden kalma 114 yıllık hançer de bulunuyor.
Iraklı koleksiyoncu, çocukluğundan beri topladığı eski eşyaları müzeye çevirdiği evinin bir odasında tutuyor.
Yaklaşık 9 bin parçanın bulunduğu odada, Osmanlı dönemine ait 114 yıllık hançer ve Irak'ın krallık döneminden evraklar dikkati çekiyor.
Koleksiyonunda eski kitaplar, belgeler, televizyon, radyo ve oyuncaklar da var
AA muhabirine konuşan 43 yaşındaki koleksiyoncu İsmail Rüstem, eski eşyaları toplama ve biriktirmenin çocukluğundan kalma bir alışkanlık olduğunu ve bunu hala koruduğunu söyledi.
Rüstem, "Şu ana kadar topladığım eski eşyaların sayısı 9 bin parçaya ulaştı. Her gün onlara bakıyorum. Her birine baktığımda eski dönemleri yad ediyorum." dedi.
Rüstem, odasındaki eşyalara baktığında "eskiden insanlar ne kadar da sade yaşıyormuş" diye düşünmekten kendini alamadığını dile getirdi.
En eski eşyası Osmanlı döneminden kalma 114 yıllık hançer
Koleksiyonunda eski kitap, belgeler, televizyon, radyo, oyuncaklar ve birçok farklı eşya bulunduğunu belirten Rüstem, şöyle konuştu:
"Eşyalarımın içinde en eski olanı ise 114 yıllık bir hançer. Üstünde Arapça yazı bulunan hançer Osmanlı dönemine ait. Hicri 1328 (Miladi 1910) tarihi yazılı."
Osmanlı döneminden kalma hançeri 2000 yılında birinden satın aldığını belirten Rüstem, bu kişinin ise hançeri Erbil'in Daratu nahiyesinde bulduğunu aktardı.
Rüstem, Irak'ın krallık döneminden kalan çok sayıda tapu ve hükümet belgelerinin de koleksiyonu arasında yer aldığını söyledi.
Eşyaları sergilediği odanın çok küçük olduğunu belirten Rüstem, eşyaların günlük olarak ziyaret edilmesi ve korunması için hükümetten kendisine daha büyük bir yer vermesini talep etti.
Rüstem, "Bu eski tarihi eşyaları gören insanlar geçmişi hayal ediyor ve bazıları gözyaşlarına hakim olamıyor çünkü bu eşyalar eski anıları akla getiriyor." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Güncel › Iraklı Koleksiyoncunun Müze Evinden 114 Yıllık Osmanlı Hançeri Çıktı - Son Dakika
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