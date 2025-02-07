Iraklılar'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Iraklılar'dan Trump'a Tepki

Iraklılar\'dan Trump\'a Tepki

Iraklı vatandaşlar, Trump'ın Gazze planını reddederek Filistin halkının haklarını savundular.

07.02.2025 13:48
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Iraklılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, Filistin halkının kendi devletlerinde yaşamalarını desteklediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına karşı Filistin halkıyla dayanışma mesajları veren Iraklı vatandaşlar, başkent Bağdat ve Erbil'de AA muhabirine konuştu.

Iraklı Halid Lami, Arap toplumu olarak Trump'ın söylediklerini reddettiklerini belirterek, " Kudüs, Müslüman toplumun asıl merkezidir. ABD medyası bu tür söylemleri öne sürerek halkı buna ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın çıkışlarına karşı yeterli cevapların verilmesi gerektiğini vurgulayan Lami, "Ben bir Müslüman olarak Trump'ın söyledilerini kabul etmiyorum." dedi.

Filistinlilerin kendi devletlerinde yaşamaları gerektiğini söyleyen Yasir Attar da Trump'ın açıklamalarının saldırgan olduğunu ve reddedilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Attar, "Trump'ın söylediklerine karşı Arap Birliği acilen toplanmalı. Filistin halkı İsrail'in saldırılarından çok yoruldu." diye konuştu.

Muhammed Cuma ise Trump'ın bu açıklamalarının, ABD'nin kibir ve saldırganlığını gösterdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir yeri halkından boşaltmak ne demek? Bu hakkı kendilerinde nasıl görebiliyorlar? Trump'ın bu açıklamaları sözde insan haklarına inanan bir ülkeden normal olmayan bir davranıştır."

"Filistinliler kendi ülkelerine sahip olduklarında bütün bu savaşlar son bulacak"

Erbilli Ahmed İdris Abdullah, Filistinlilerin Trump'ın kararına boyun eğmeyeceğine işaret ederek, "Bu karar Filistinlileri (Gazze'den) oradan tamamen temizleme amacını gösteriyor. Gelecekte başka insanları oraya getirecekler ve Filistin'i onlarla dolduracaklar." diye konuştu.

Filistinlilerin yıllardır kendi toprakları üzerinde bağımsızlık için mücadele ettiklerini vurgulayan Abdullah, "Filistinliler kendi ülkelerine sahip olduklarında bütün bu savaşlar son bulacak." ifadelerini kullandı.

Erbilli Koçar Ali ise Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme açıklamasının daha çok tepki çekeceğini belirterek, Trump'ın bu sözlerinin ABD toplumunu ikna etme amacı taşıdığını söyledi.

"Hamas hiçbir şekilde büyük güçlerin sözlerine teslim olmayacak." diyen Ali, Gazze'nin cesurluğunu desteklediğini ve şimdi de aynı irade, güç ve kuvvetle kalmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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