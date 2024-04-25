İran, ABD'nin siber saldırı suçlamalarını reddetti

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TAHRAN, 25 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD hükümetinin İranlı bazı kişi ve firmaları ABD'li şirketlere yönelik siber saldırılara karışmakla suçlayan "temelsiz" iddialarını reddetti.

Kenani söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Salı günü İranlı iki şirket ve dört kişiye, ABD'li şirket ve devlet kurumlarına karşı "İran Devrim Muhafız Birlikleri Siber Elektronik Komutanlığı adına kötü niyetli siber faaliyetlere karışma" suçlamasıyla yaptırım uygulamasının ardından yaptı.

Kenani, ABD'nin, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail'in işlediği savaş suçlarına verdiği sınırsız desteğe yönelik" küresel eleştiri dalgasını, İranlı kişi ve kurumlara "mesnetsiz" yaftalar yapıştırarak savuşturamayacağını vurguladı.

Sözcü, ABD hükümetini İsrail'e verdiği askeri, mali ve siyasi desteği kesmeye, politikalarını gözden geçirmeye ve diğer ülkelere "temelsiz" suçlamalar yöneltmek yerine sorumlu davranmaya çağırdı.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson yaptığı yazılı açıklamada, "İranlı kötü niyetli siber aktörler, kritik altyapımızı istikrarsızlaştırmayı ve vatandaşlarımıza zarar vermeyi amaçlayan koordineli, çok yönlü bir kampanya ile ABD şirketleri ve devlet kurumlarını hedef almaya devam ediyor" demişti.

Nelson, "ABD bu örgütlerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve ağlarını bozmak için yekpare devlet yaklaşımından yararlanmaya devam edecek" diye konuşmuştu.