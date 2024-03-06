İran, BAE ve Kuveyt'in adalar hakkındaki açıklamasını 'müdahaleci' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İran, BAE ve Kuveyt'in adalar hakkındaki açıklamasını 'müdahaleci' olarak nitelendirdi

İran, kontrolünde olan ve BAE'nin de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında BAE ve Kuveyt'in yaptığı ortak açıklamayı 'müdahaleci' olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, adaların İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve egemenlik iddialarının İran'ın içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti. BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

06.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:17
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İran, kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in yaptığı ortak açıklamayı "müdahaleci" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin, "Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb'dan oluşan üç ada, İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve söz konusu açıklamada veya diğer toplantılarda tekrarlanan ifadeler siyasi ve hukuki değerden yoksundur ve İran'ın içişlerine müdahale kabul edilir." ifadelerini kullandı.

Kenani, ülkesinin adalar üzerindeki egemenliğinin hiçbir zaman müzakereye açık bir konu olarak görmediğini belirtti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün BAE'yi ziyaret ederek bu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Görüşme sonrasında iki ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında BAE'nin egemenlik iddiaları vurgulanmıştı.

İran ile BAE arasındaki adalar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, bu toprakların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, BAE ve Kuveyt'in adalar hakkındaki açıklamasını 'müdahaleci' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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