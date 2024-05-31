İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

İran\'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin ikinci gününde reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, adaylık başvurusu yaptı. Himmeti, başvurunun ardından ülkenin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek geleceğe dair umutlu olduğunu ifade etti. Diğer adaylık başvurusu yapan isimler arasında eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş ve eski muhafazakar Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre de bulunuyor. Seçimde aday olmak isteyenlerin başvuruları 5 gün süreyle devam edecek.

31.05.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin ikinci gününde reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, adaylık başvurusu yaptı.

İran'da cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyenler için 5 günlük başvuru sürecinin ikinci günü sona erdi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan reformist kimliğiyle bilinen Himmeti, İçişleri Bakanlığına gelerek başvuruda bulundu.

Himmeti, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, ülkede yüksek enflasyon nedeniyle ulusal para biriminin ciddi değer kaybettiğini ve devam eden yaptırımlar nedeniyle de ülkenin kalkınmasının büyük oranda kısıtlandığını söyledi.

Kendisinin "geleceğe dair umutlu olduğunu" ve geleceğin gençlerin elinde olduğunu ifade eden Himmeti, "Yeniden yapılanma için güvene ihtiyaç var. Halkı kontrol etme yaklaşımı halka güvenme yaklaşımına dönüşmelidir." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş ile eski muhafazakar Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre de adaylık başvurusu yapan diğer isimler oldu.

Ruhani döneminde önce Pekin Büyükelçisi daha sonra Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Abdunnasır Himmeti, 2021'de Reisi'nin kazandığı seçimlere katıldı ancak seçimlerde yüzde 9 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi ve eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan adaylık başvurusu yapan isimler oldu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Milletvekili, Horasan, Tahran, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
17:05 Ankara’da çirkin olay “Sizden midem bulanıyor“ diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:55:57. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement