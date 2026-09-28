İran'da dolar 240 bin tümene ulaştı, tümen serbest piyasada tarihi dibe geriledi

İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru, tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 240 bin tümen sınırını gördü.

Ülkede serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 240 bin tümene yükseldi.

Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da yıllık enflasyonun yüzde 61,4'e çıktığı dönemde gerçekleşti.

Resmi verilere göre, ülkede gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.