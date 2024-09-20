İran'da İsrail Protestoları

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İran'ın çeşitli kentlerinde İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto etmek ve Lübnan'la dayanışma için cuma namazı sonrasında yürüyüşler düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde cuma namazı sonrası yürüyüşe geçen halk, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Ellerinde İran, Lübnan ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Gülistan ile Simnan eyaletlerinde de cuma namazı sonrasında yürüyüşler düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar Filistin ve Lübnan'a destek sloganları atarken İsrail'in saldırılarını protesto etti.