İran'da İsrail Saldırısında 9 General Öldü

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin öldüğü İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü aktarıldı.

Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail saldırısında ölen söz konusu askeri yetkililerden Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani'nin isimleri daha önce açıklanmıştı.

Diğer generallerin rütbe ve görevlerine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.