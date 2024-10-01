İran'da Tüm Uçuşlar İptal

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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşların yarın sabah 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "Bölgedeki durum ve füze saldırıları nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 10.00'a kadar iptal edilmiştir." dedi.

Yeni uçuş seferlerine dair ileriki saatlerde duyuru yapılacağını aktaran İranlı yetkili, yolcuların endişelenmemelerini gerekirse tüm bilet ücretlerinin iade edileceğini kaydetti.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze saldırısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, füze operasyonunun, İsrail'in suikast düzenlediği Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Lübnan'daki Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın intikamını almak için yapıldığı duyurulmuştu.