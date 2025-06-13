İran'dan BM'ye Acil Toplantı Çağrısı

(ANKARA) – İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravan tarafından Konsey Başkanlığı'na gönderilen mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı çağrısı yer aldı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist rejim, pervasız, yasa dışı ve kasıtlı bir saldırganlık eylemiyle İran'ın nükleer tesislerine ve sivil altyapısına yönelik bir dizi eşgüdümlü askeri saldırı gerçekleştirmiştir.

Bu eylemler, BM Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Bu tür tehlikeli adımlar, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi şekilde tehdit etmektedir."