İran'dan Haham Kogan Açıklaması

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İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı.

İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından dün sabah yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

BAE'de 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" istenmişti.

BAE de dün Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak "olayın 3 failinin" gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail medyasında söz konusu şahsın öldürülmesiyle Tahran'ın bağlantısı olabileceğine dair iddialara yer verilmişti.

Associated Press (AP) de Batılı yetkililerin İran'ın BAE'de istihbarat operasyonları yürüttüğüne inandığını aktarmıştı.