İran'dan İsrail'e Kınama

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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıları kınadı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün çağrı cihazlarının patlatılması, bugün ise Lübnan Hizbullah üyelerinin telsiz cihazlarının patlatılmasında işlenen ve yüzlerce Lübnan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına yol açan suç kınanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Muhacerani, İsrail'in eylemlerinin "nefret ve tiksintiye" neden olduğunu belirtti.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkede bugün de telsiz cihazlarında patlamalar oldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.