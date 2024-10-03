İran\'dan İsrail\'e Sert Uyarı

Güncel

(TAHRAN - ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'a yönelik herhangi bir İsrail eylemine güçlü bir yanıt vereceklerini belirtti. İran Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, Asya ülkelerini İsrail'e karşı durmaya çağıracağını söyledi. İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırmasının ardından Katar'a giden Pezeşkiyan, Katar ve Suudi Arabistan liderleriyle bir araya geldi. İran medyasına göre, Pezeşkiyan bu görüşmelerde İran'ın savaş istemediğini, ancak cevap vermekten başka bir seçeneği olmadığını ifade etti.

İran'ın salı akşamı İsrail topraklarını yaklaşık 180 balistik füzeyle hedef almasının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'a cevap vermekten başka seçenek bırakılmadı" dedi. Katar ziyareti sırasında Dubai'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın saldırısına misilleme yapması halinde daha sert yanıtlarla karşılaşacağını ifade etti. Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, şu hususları kaydetti:

"Bölgenin güvenliği bütün müslümanların güvenliği anlamına geliyor. Biz bir savaş veya katliam istemiyoruz. Cumhurbaşkanı seçilmemden bu yana yaptığım tüm konuşmalarda güvenlik ve barış talebimizin altını çizdim. Hiçbir ülke ve hiçbir millet savaşın ortasında refaha erişemez. Bize (İran'a) cevap vermekten başka bir seçenek bırakılmadı. İsrail misilleme yapmaya karar verirse, daha güçlü bir tepkiyle karşılaşacak."

Katar'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El-Suud ile de görüşen Pezeşkiyan, İran devlet medyasına göre, bu görüşmede de ülkesinin savaş istemediğinin altını çizerken, İsrail'in İran'ın misillemelerini kışkırtacak eylemlerde bulunduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, Suudi Dışişleri Bakanı'na "İsrail'in eylemlerine karşı İslam ülkeleri arasında iş birliği" yapılması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, Katar ziyaretinden önce İran devlet medyasına da açıklamalarda bulundu. İran medyasının aktardığına göre, Pezeşkiyan bu açıklamalarında, "Eğer Siyonist rejim (İsrail) suçlarını durdurmazsa, daha sert tepkilerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı. Doha'daki zirveden önce Pezeşkiyan İran devlet televizyonuna "Asya ülkelerinin bölgedeki İsrail suçlarını nasıl önleyebileceğini ve düşmanların Ortadoğu'da kargaşa çıkarmasını nasıl engelleyebileceğini" konuşmak istediğini söyledi. Katar'da bulunan İran Cumhurbaşkanı, Doha'da Asya İşbirliği Diyaloğu zirvesine de katılacak.

"İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"

İran devlet medyasının aktardığına göre, Doha'da Hamas'ın siyasi yetkilileri ile görüşen Pezeşkiyan, "Biz de güvenlik ve barış istiyoruz. Haniyeh'i Tahran'da İsrail'in suikastına uğradı" dedi. Pezeşkiyan, Haniye sukasti ile ilgili birkaç gün önce de İran devlet medyasına verdiği bir demeçte, ABD ve Avrupalı liderlerin, "Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair söz verdiğini, ancak sözlerini yerine getirmediklerini" söylemişti.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney da dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri Ortadoğu'daki güvenlik sorunlarının sorumlusu olmakla suçlayarak, "Eğer bu bölgeden çıkarlarsa, hiç şüphesiz ki bu çatışmalar, bu savaşlar, bu kavgalar tamamen sona erecektir" dedi.

Hamaney'in sözlerini destekleyen ifadelerde bulunan Pezeşkiyan, "Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın desteği olmadan İsrail bu denli büyük bir cinayet işleyemezdi. Bu nedenle bu rejimi durdurabilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. İslam ülkelerine iş birliği çağrısı yapan İran Cumhurbaşkanı, "İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar bu noktaya varmamıza sebep oldu. İslam ülkeleri birlik olabilseydi İsrail bu cinayetleri işleme cesaretine sahip olmazdı... İsrail'in durmaksızın devam eden cinayetleri İran silahlı güçlerinin yanıt vermesine sebep oldu. Bu rejimin en küçük geri dönüşü daha sert bir şekilde yanıtlanacaktır" ifadesini kullandı.

Hamaney bu hafta Tahran'da Nasrallah için cuma namazını kıldıracak

İran medyasında yer alan bilgilere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bu hafta Tahran'da yarın Cuma namazını kıldıracak. Hamaney, İmam Humeyni Musalla'da cuma hutbesini okuyacak. Hutbeden önce geçen hafta Beyrut'ta İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ve beraberinde hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan'ı anma töreni de düzenlenecek.