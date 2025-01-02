İran'dan Suudi Arabistan'a Protesto - Son Dakika
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İran'dan Suudi Arabistan'a Protesto

İran, 6 vatandaşının idam edilmesine itiraz ederek Suudi Büyükelçi'yi Bakanlığa çağırdı.

02.01.2025 11:48
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İran Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 İranlının cezasının infaz edilmesi üzerine Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anazi'yi Bakanlığa çağırarak ülkesinin "güçlü itirazını içeren protestoyu" iletti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da 6 İranlı mahkumun idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Anazi'yi Bakanlığa çağırdı.

Büyükelçi Anazi'ye İran'ın "güçlü itirazını içeren protesto notası" iletildi.

İdam edilen İranlıların birkaç yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Suudi Arabistan yargısınca idam cezasına çarptırıldığı ve bu süreç içinde İran Dışişleri Bakanlığının bu kişilere konsolosluk hizmeti sağlanması ve verilen cezaların indirilmesi konusunda sürekli çaba sarf ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Buna rağmen, ölüm cezalarının Büyükelçiliğe önceden bildirilmeden uygulanması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu adım konsolosluk ilişkileri sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilen açıklamada "İran'ın güçlü protestosu kendisine iletilerek (bu durumun) iki ülke arasındaki adli işbirliğinin genel süreciyle çelişkili olduğu kendisine hatırlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Konsolosluk Kurulunun da konunun takibini yapmak üzere Riyad'a gideceği ifade edildi.

İran'da da uyuşturucu kaçakçılığı suçu işleyen vatandaşlar, genellikle idama mahkum edilerek cezaları infaz ediliyor.

İran ile Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart 2023'te Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA

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