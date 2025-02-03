İran'dan Trump'a Sert Tepki

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'dekileri Mısır ve Ürdün'e sürme planının Filistinlileri "imha etmek" anlamına geldiğini ve uluslararası toplumun Filistin halkına topraklarını ve haklarını savunma konusunda destek olma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin geçen hafta Katar'a yaptığı ziyaretin Suriye yönetimiyle ilişkilerin kurulması ve ABD ile mesaj alışverişine ilişkin olup olmadığının sorulması üzerine Bekayi, "İran'a dost ülkeleri Suriye konusunda olumlu adımlar atması ve mesaj alışverişinde bulunması olağandır ve biz nihai kararın dikkate alınması için her türlü imkan ve olanağı kullanacağız." dedi.

Bekayi, İran ve Suriye'nin karşılıklı büyükelçiliklerini yeniden açması için ise öncelikle "siyasi temellerin" sağlanması gerektiğini kaydetti.

Erakçi'nin Katar'a yaptığı ziyarette ABD'ye yönelik herhangi bir mesaj taşımadığını ifade eden Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarını ancak bunun için uygun koşullarda ve ülkesinin çıkarlarının güvence altına alınması halinde harekete geçeceklerini belirtti.

İranlı Sözcü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürme planına ilişkin ise "Bu plan, Filistin halkının imhasının bir parçasıdır. Uluslararası toplumun Filistin halkına topraklarını ve haklarını savunma konusunda destek olma sorumluluğu bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, Uluslararası Ceza Mahkemesinde, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından mahkum edilerek, hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi ziyaretinin sorulması üzerine, bunun ikili ilişkilerle ilgili olduğunu ancak ziyaretin bölgesel sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.