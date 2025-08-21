İran'dan UAEA'ya Koşullu Dönüş İzni - Son Dakika
İran'dan UAEA'ya Koşullu Dönüş İzni

21.08.2025 13:17
İran, UAEA denetçilerinin ülkeye dönmesi için şartlı onay verebilir, müzakereler devam etmekte.

TAHRAN, 21 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayıyla ülkeye geri dönebileceğini söyledi.

Erakçi çarşamba günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği röportajda, haziran ayı sonunda parlamentoda kabul edilen yasa nedeniyle askıya alınan, UAEA ile işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UAEA ile işbirliğini tamamen durdurmayacaklarını belirten Erakçi, Buşehr Nükleer Santrali'nde yapılacak yakıt değişimi için UAEA denetçilerinin varlığının gerekli olacağını kaydetti.

Bakan, İsrail ve ABD tarafından yakın zamanda saldırıya uğramamış nükleer tesislere ilişkin UAEA denetim taleplerinin, şartlı onay için konseye sunulacağını ifade etti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nda kalma niyetini teyit eden Erakçi, gerekirse anlaşmadan çekilme hakkını saklı tuttuklarını söyledi. Bakan ayrıca, 11 Ağustos'ta Tahran'da yapılan görüşmelerin ardından İran'ın, UAEA ile bir başka müzakere turu için Viyana'ya diplomat gönderebileceğini de kaydetti.

Kaynak: Xinhua

