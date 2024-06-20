İran Dışişleri Bakan Vekili Hamas lideriyle görüştü

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, "İsrail tarafından işlenen suçların, onlara maliyetli hale getirilmesi için tüm imkanların kullanılması gerektiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakıri, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran'ın, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlileri destekleme yönündeki diplomatik çabaları hakkında Heniyye'ye bilgi veren Bakıri, "Siyonistlerin saldırı ve işledikleri suçların maliyetli hale getirilmesi için tüm imkanlar kullanılmalı." dedi.

Bakıri, bu doğrultuda Gazze'deki silahlı direnişin yanı sıra dışarıda da siyasi ve kamu diplomasisi alanında direnişin sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Hamas lideri Heniyye ise "İsrail ordusu, dokuz ay süren yoğun askeri saldırı ve Gazze halkına yönelik soykırım sonrasında hedeflerine ulaşmada fiilen başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes için sunulan siyasi plan konusunda Hamas'ın pozisyonu hakkında Bakıri'ye bilgi veren Heniyye, Hamas'ın, Filistin ulusunun tüm taleplerini karşılayan her türlü öneriyi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.