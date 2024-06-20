İran Dışişleri Bakan Vekili Hamas lideriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Dışişleri Bakan Vekili Hamas lideriyle görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, İsrail'in işlediği suçların maliyetli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakıri, Hamas liderine İran'ın Filistinlilere destekleme çabaları hakkında bilgi verdi ve Gazze'deki silahlı direnişin yanı sıra siyasi ve kamu diplomasisi alanında direnişin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Hamas lideri Heniyye ise İsrail'in hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu belirtti ve Hamas'ın Filistin ulusunun taleplerini karşılayan her türlü öneriyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

20.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, "İsrail tarafından işlenen suçların, onlara maliyetli hale getirilmesi için tüm imkanların kullanılması gerektiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakıri, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran'ın, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlileri destekleme yönündeki diplomatik çabaları hakkında Heniyye'ye bilgi veren Bakıri, "Siyonistlerin saldırı ve işledikleri suçların maliyetli hale getirilmesi için tüm imkanlar kullanılmalı." dedi.

Bakıri, bu doğrultuda Gazze'deki silahlı direnişin yanı sıra dışarıda da siyasi ve kamu diplomasisi alanında direnişin sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Hamas lideri Heniyye ise "İsrail ordusu, dokuz ay süren yoğun askeri saldırı ve Gazze halkına yönelik soykırım sonrasında hedeflerine ulaşmada fiilen başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes için sunulan siyasi plan konusunda Hamas'ın pozisyonu hakkında Bakıri'ye bilgi veren Heniyye, Hamas'ın, Filistin ulusunun tüm taleplerini karşılayan her türlü öneriyi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakan Vekili Hamas lideriyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:00:39. #1.12#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakan Vekili Hamas lideriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement