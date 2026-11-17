İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgesel meseleler ve İran'ın savaşın sonlandırılmasına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre resmi temaslar kapsamında Umman'da bulunan Erakçi, Umman Sultanı Bin Tarık tarafından başkent Maskat'ta kabul edildi.

Görüşmede, bölgesel meseleler ve İran'ın savaşın sonlandırılmasına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik girişimler ele alınırken Erakçi, ülkesinin Umman'ın arabuluculuk rolünü takdir ettiğini aktardı.

Erakçi ayrıca ülkesinin diplomasi yolunda olduğunu ve toprak bütünlüğünün korunması için kararlı bir şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

Bin Tarık ise krizlerin önlenmesi için bölgesel istişarelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.???????

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, gün içerisinde Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi'yle bir araya gelmiş, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmüştü.