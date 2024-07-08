İran donanmasına ait destroyer yan yattı, birçok kişi yaralandı

TAHRAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- İran donanmasına ait Sehend adlı destroyerin Pazar günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas açıklarında yan yatması sonucu birçok kişi yaralandı.
İran ordusu internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, geminin Bender Abbas'ta bakımdayken balast tanklarına su sızması sonucu dengesini kaybederek yan yattığını belirtti.
Açıklamada geminin dengesinin yeniden sağlandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
İran'ın yerli ürettiği hafif firkateyn sınıfındaki Sehend, 95 metre uzunluğa, bir helikopter güvertesine ve elektronik muharebe sistemlerine sahip olup, gemisavar seyir füzeleriyle donatılmış durumda.
Gemi, Aralık 2018'de İran donanmasının güney filosuna katıldı.
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