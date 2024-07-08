İran donanmasına ait destroyer yan yattı, birçok kişi yaralandı - Son Dakika
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İran donanmasına ait destroyer yan yattı, birçok kişi yaralandı

İran donanmasına ait Sehend adlı destroyer, ülkenin güneyindeki Bender Abbas açıklarında yan yatması sonucu birçok kişi yaralandı. Gemideki balast tanklarına su sızması sonucu dengesini kaybeden gemi, yeniden denge sağlandıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.07.2024 10:32
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TAHRAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- İran donanmasına ait Sehend adlı destroyerin Pazar günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas açıklarında yan yatması sonucu birçok kişi yaralandı.

İran ordusu internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, geminin Bender Abbas'ta bakımdayken balast tanklarına su sızması sonucu dengesini kaybederek yan yattığını belirtti.

Açıklamada geminin dengesinin yeniden sağlandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İran'ın yerli ürettiği hafif firkateyn sınıfındaki Sehend, 95 metre uzunluğa, bir helikopter güvertesine ve elektronik muharebe sistemlerine sahip olup, gemisavar seyir füzeleriyle donatılmış durumda.

Gemi, Aralık 2018'de İran donanmasının güney filosuna katıldı.

Kaynak: Xinhua

İran, Denizcilik, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran donanmasına ait destroyer yan yattı, birçok kişi yaralandı - Son Dakika

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