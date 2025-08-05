İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür

05.08.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, "Bir Savaşın Ortasından Bir Milletin Saldırganlığa Karşı Direnişin Tanıklığı" başlıklı toplantıda, Türk devletinin İsrail-İran çatışması boyunca gösterdiği inisiyatiflerinin ve faaliyetlerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, "Bir Savaşın Ortasından Bir Milletin Saldırganlığa Karşı Direnişin Tanıklığı" başlıklı toplantıda, Türk devletinin İsrail-İran çatışması boyunca gösterdiği inisiyatiflerinin ve faaliyetlerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Toplantıya, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyit Kasım Nazımi, NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, Ulusal TV Tahran Temsilcisi Gürkan Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Habibullahzade, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı saldırganlığına birinci elden tanıklık sunan Çabuk ve Demir'e yaşadıklarını aktardıkları için teşekkür ederek, tarihi hadiselerin nasıl anlatıldığının ve hangi yönlerden ele alındığının öneminden bahsetti.

Dünya basınının gerçekleri yansıtmayarak dezenformasyonda bulunmaya çalıştığını ifade eden Habibullahzade, Türkiye gibi kardeş ve komşu ülkelerin gerçekleri olduğu gibi yansıtmasının oldukça önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Habibullahzade, İsrail'in saldırılarının diplomatik müzakerelere devam etiklikleri ve müzakerelerin son aşamalarına doğru hareket ettikleri bir dönemde gerçekleştiğini kaydetti.

ABD ile müzakerelerin altıncı aşamasını yapmak üzere hazırlandıkları bir zamanda saldırıların yapıldığına dikkati çeken Habibullahzade, "Bu saldırılar aslında müzakere masasına ve diplomasiye bir saldırıydı." dedi.

Habibullahzade, çatışmaların ardından yapılacak herhangi bir müzakere için daha çetrefilli bir ortam olacağını söyleyerek, Türk devletine ve halkına samimi destekleri için teşekkür etti.

Türkiye ve İran'ın yüzlerce yıl beraber yaşadığını, birbirlerinin sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olduğunu vurgulayan Habibullahzade, "Başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan olmak üzere Türk devletinin bu süreçte gösterdiği inisiyatifler, faaliyetler ve sergiledikleri mevkiler bizim için çok değerliydi. Biz hala her düzeyde Türk devletiyle işbirliğimize, müzakerelerimize ve sohbetlerimize devam ediyoruz." dedi.

İran'da habercilik yapan tüm Türk muhabirlere teşekkür

Nazımi de İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışma döneminde tarihin doğru tarafında yer alan, hakikatin yanında duran tüm devletlere ve İran'da habercilik yapan tüm Türk muhabirlere teşekkürlerini ileterek, "Habercilik ve muhabirliğin esas görevi, hakikat tarafında durmaktır." diye konuştu.

Ulusal TV Tahran Temsilcisi Demir ve NTV Tahran muhabiri Çabuk ise çatışma süresince bulunduğu Tahran'daki deneyimlerini ve sahada yaşadıklarını paylaştı.

Demir, İranlıların bombalanma riskine rağmen Tahran Üniversitesi'ne gelip saatlerce İsrail karşıtı yürüyüşlere katıldığını ve İran halkının farklı düşünceleri, fikirleri, eleştirileri, bir kenara koyarak birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

Çabuk, çatışma süresince uykusuz birçok gece geçirdiklerini kaydederek, bilgi kirliliğinin içinde mevcut verileri analiz ederek doğru bilgiye ulaşmanın önemine değindi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Kültür, İsrail, ankara, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 22:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.