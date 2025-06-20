İran halkı, İsrail'e daha sert karşılık verilmesini istiyor

İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarına büyük öfke duyan İran halkı, Tel Aviv yönetimine çok daha sert karşılık verilmesini istiyor.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırılar bir haftasını geride bıraktı. Hedefte sadece nükleer tesisler ve askeri üsler değil, sivil yerleşim yeri, ambulans ve televizyon binası gibi yerler de vardı. Bu durum İran halkında, İsrail'e karşı büyük bir öfkeye yol açmış durumda.

Başkent Tahran'da yaşayan halk, sivilleri de hedef alan İsrail saldırılarından endişe duyduklarını ancak büyük bir panik yaşamadıklarını dile getiriyor. İran ordusundan İsrail'e daha sert misillemede bulunmasını beklediklerini ifade eden Tahranlılar, tüm tehditlere rağmen şehri terk etmeyeceklerini vurguluyor.

Bununla birlikte yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Tahran'dan bazı ailelerin şehir dışına çıktığı ya da kırsal bölgelere geçici olarak taşındığı gözleniyor. Şehirde marketler, fırınlar ve bazı küçük işletmeler açık duruyor. Tahran sokaklarında yoğunluk azalmış olsa da kentin bir "hayalet şehre" dönüştüğü de söylenemez.

Sosyal medyada ve çeşitli yayınlarda paylaşılan görüntülerde bazı vatandaşların patlamaları ve savunma sistemlerinin müdahalesini caddelerden izlediği, hatta cep telefonlarına kaydettiği görülüyor. Ülkelerine saldırı başlatan İsrail'e karşı öfkelerini dile getiren İranlılar, sosyal medyadan sık sık birlik mesajları paylaşıyor.

AA muhabiri Tahranlılara mikrofon uzattı

AA muhabirinin Tahran sokaklarında mikrofon uzattığı kişiler, yetkililerden İsrail'in saldırılarına daha kararlı ve etkili yanıtlar verilmesini beklediklerini belirtti. Ülkenin bağımsızlığına ve onuruna yönelik herhangi bir tehdide halkın sonuna dek karşı koyacağı görüşü sokakta hakim durumda.

Tahranlı esnaf Rıza Sadıki, İsrail'in İran için "çok küçük bir ülke olduğunu ve İran'ı tehdit edecek durumda olmadığını" savundu.

İsrail ve ABD'nin tehditlerine ilişkin Sadıki, "İnsanlar korkmuyor. İnsanların bir kısmının kentten ayrılması aslında güvenlik güçlerine yardım amaçlıdır. Kalabalık ve yoğun trafiğin olduğu bir kentte güvenlik güçleri işini düzgün yapamayabilir." dedi.

Ordudan İsrail'e daha güçlü karşılıklar vermesini beklediklerini söyleyen Sadıki, şu ifadeleri kullandı:

"Emin olun İran, İsrail'e daha sert karşılıklar verecektir. İran halkı İsrail'den korkmuyor. Tehdit ettiklerine göre onlar bizden korkuyor. Emin olun savaşın sonunda zafer İran'ın olacaktır. İsrail, İran'a yaptıkları dolayısıyla pişman olacak ve kesinlikle yok olacaktır."

Tahran sakinlerinden memur Yusuf Muznip de İsrail'in saldırı ve tehditlerine tepki gösterdi. İsrail'in hem halkın Tahran'ı terk etmesini istemesinin hem de "sıradan halkla bir problemimiz" yok demesinin bir çelişki olduğunu dile getiren Muznip, "çocuk katili" olarak nitelediği İsrail'in benzer uygulamaları Gazze ve Lübnan'da da yaptığını hatırlattı.

Şehri boşaltmayacaklarını belirten Muznip, "Hiçbir şeyden korkmuyoruz." diyerek, İsrail'e meydan okudu.

İki kişinin hayatını kaybettiği Kızılay çalışanlarına yönelik saldırıyı hatırlatan Muznip, "Dünyanın her yerinde yardım görevlilerine saldırmak savaş suçu sayılıyor ancak bunlar her türlü suçu işlemekten geri durmuyor." dedi.

İran'ın misillemelerini desteklediklerini ve artırılmasını beklediklerini dile getiren Muznip, "Biz İranlılar kesinlikle silahlı kuvvetlerimizi destekliyoruz. Orduya İsrail'e daha fazla, daha güçlü saldırılarda bulunma çağrısı yapıyoruz. Bebekler, çocuklar ve kadınların, hatta hiçbir sebep yokken şehit edilen 2 aylık bebeğin intikamı alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Savaşı biz başlatmadık"

Ev hanımı Perisa Vahidi de bu zor günlerde ülkesine olan desteğini dile getirdi. On iki yaşındaki kızıyla Tahran sokaklarında olduğunu dile getiren Vahidi, "İsrail'i inşallah mağlup edeceğiz. Bundan emin olun." diyerek kararlılık mesajı verdi.

Vahidi'nin kızı Sara ise savaşın çocuklar için kötü olduğunu ancak bunu ülkesinin başlatmadığını söyledi.

Tahran'da bir terzi dükkanını işleten Ahmed Caferi, ülkesine İsrail'in değil aslında tüm Batı ülkelerinin saldırıda bulunduğu yorumunu yaptı.

Caferi, "İran, İsrail'e karşı güçlü duruyor. İslam dünyası da İran'a yardım etmeli. Filistin'i İsrail'in elinden almalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin tehditlerinden korkmadıklarını tekrarlayan Caferi, "Bu tehditlere cevap vermeliyiz. İran halkı silahlı kuvvetlerin arkasındadır." dedi.