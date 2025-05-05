İran, Husilerin Saldırılarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran, Husilerin Saldırılarını Reddetti

İran, Husilerin İsrail saldırılarını bağımsız olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

05.05.2025 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Yemen'deki Husilerin, İsrail'e yönelik saldırılarını Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla bağımsız olarak gerçekleştirdiğini ve Tahran ile ilgisi olmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının Tahran'la ilişkilendirilmesi reddedildi.

Bu tür temelsiz suçlamaların, bölgede daha fazla istikrarsızlık oluşturmak ve dikkatleri Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Husilerin cesur eylemlerinin, Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla insani ve İslami dayanışma duygusundan kaynaklanan bağımsız bir karar olduğu kaydedildi.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki sürdürdüğü soykırıma destek amacıyla Yemen'de altyapı ve sivil hedeflere saldırdığı, bunların savaş suçu olduğu aktarılan açıklamada, "İran, ABD'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olarak kınamaktadır. Bu saldırıların devam etmesinin, Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesinin güvenliği ve istikrarına yönelik tehlikeli sonuçları ve etkileri olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine de değinilen açıklamada, saldırılara kararlı bir şekilde yanıt verileceği belirtildi.

Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husiler, dün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, tahran, Güncel, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Husilerin Saldırılarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:55:46. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Husilerin Saldırılarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.