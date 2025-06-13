İran'ın İsrail'e Yüzlerce İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran'ın İsrail'e Yüzlerce İHA Saldırısı

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13.06.2025 14:23
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İran\'ın İsrail\'e Yüzlerce İHA Saldırısı
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İsrail ordusu, İran'ın 100'den fazla İHA ile saldırdığını ve hava savunmasının engellediğini bildirdi.

- İsrail ordusu: " İran, misilleme olarak İsrail'e 100'den fazla İHA ateşledi"

"İran İHA'ları, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinde engelleniyor"

TEL AVİV - İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığını, tüm hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürtmek için çalıştığını duyurdu. İran'a ait İHA'ların Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinde engellendiği belirtildi.

İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına başladığını duyurdu. Sözcü Adraee, İran'ın son saatlerde İsrail'e doğru 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığını, tüm hava savunma sistemlerinin İHA'ları engellemek için çalıştığını ifade etti. Adraee yaptığı son açıklamada ise İran'dan fırlatılan İHA'ların ülke sınırları dışında engellenmeye başlandığını belirtti.

"İran İHA'ları Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinde engelleniyor"

İsrail devlet medyası, İsrail'in Suriye üzerinde İran'a ait İHA'ları engellemeye başladığını bildirirken, İsrailli Kanal 12 televizyonu ise İsrail Hava Kuvvetlerinin Suudi Arabistan üzerinde İHA'ları engellediğini duyurdu.

Ürdün hava sahasını kapattı

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, bölgede yaşanan gerilimden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara "geçici olarak" kapattığını açıkladı. İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da sirenler çaldığı öğrenilirken, Ürdün devlet medyası ülkenin hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın önlendiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl İran'a ait bazı füzeler Ürdün üzerinden İsrail askeri üslerini hedef almıştı.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki sivil uçaklar taşınıyor

İsrailli havayolu şirketi Israir, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan uçaklarını saldırı ihtimali nedeniyle tahliye edip başka bir yere taşıdığını, durumun son birkaç gün içinde geliştirilen acil durum planının parçası olduğunu açıkladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden İran'ın misillemesine karşı uyarı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırının ardından İran'ın beklenen misillemesi nedeniyle ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu. Havan, roket, füze ve İHA ile gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırılar konusunda ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi. Yapılan açıklamada, "Mevcut güvenlik durumu nedeniyle ABD hükümet personeline ve aile üyelerine ikinci bir duyuruya kadar evlerinde kalmaları talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran'ın İsrail'e Yüzlerce İHA Saldırısı - Son Dakika

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