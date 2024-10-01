İran, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

İran, Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastlar için İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi.

01.10.2024 23:17
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı İsrail'deki askeri merkezlerin füze saldırılarıyla hedef alındığını" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin ikinci açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin de hedef alındığı aktarıldı.

Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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