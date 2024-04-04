İran, İsrail'e Suriye'deki konsolosluğa saldırı nedeniyle dava açacak

TAHRAN, 4 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Dehkan, Suriye'deki İran konsolosluğuna kanlı bir saldırı düzenleyen İsrail'e dava açacaklarını belirtti.
Yarı resmi Fars haber ajansına göre Dehkan, İran'ın başkenti Tahran'da Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısı çerçevesinde basına bilgi verirken söz konusu açıklamayı yaptı. Dehkan, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını yerle bir eden ve en az 14 kişinin ölümüne yol açan füze saldırısı nedeniyle İsrail'e karşı aldıkları yasal tedbirler hakkında detaylı bilgi verdi.
İsrail saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İran'ın an itibarıyla hukuki değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Dehkan, alınacak yasal kararlar hakkında yakında bilgi verileceğini söyledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı günü yaptığı açıklamada, hava saldırısında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini ve ölenlerin 8'inin İranlı, 5'inin Suriyeli ve birinin Lübnan Hizbullahı mensubu olduğunu belirtirken, bazı kişilerin ağır yaralanması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini vurguladı.
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