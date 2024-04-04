İran, İsrail'e Suriye'deki konsolosluğa saldırı nedeniyle dava açacak - Son Dakika
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İran, İsrail'e Suriye'deki konsolosluğa saldırı nedeniyle dava açacak

İran'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Dehkan, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği kanlı saldırı nedeniyle dava açacaklarını belirtti. Dehkan, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İran'ın hukuki değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

04.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:24
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TAHRAN, 4 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Dehkan, Suriye'deki İran konsolosluğuna kanlı bir saldırı düzenleyen İsrail'e dava açacaklarını belirtti.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre Dehkan, İran'ın başkenti Tahran'da Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısı çerçevesinde basına bilgi verirken söz konusu açıklamayı yaptı. Dehkan, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını yerle bir eden ve en az 14 kişinin ölümüne yol açan füze saldırısı nedeniyle İsrail'e karşı aldıkları yasal tedbirler hakkında detaylı bilgi verdi.

İsrail saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İran'ın an itibarıyla hukuki değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Dehkan, alınacak yasal kararlar hakkında yakında bilgi verileceğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı günü yaptığı açıklamada, hava saldırısında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini ve ölenlerin 8'inin İranlı, 5'inin Suriyeli ve birinin Lübnan Hizbullahı mensubu olduğunu belirtirken, bazı kişilerin ağır yaralanması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Suriye, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail'e Suriye'deki konsolosluğa saldırı nedeniyle dava açacak - Son Dakika

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