İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'ı Ziyaret Etti

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edildi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin Kalibaf ile beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mikati görüşmede, önceliklerinin "ateşkes için çalışmak, İsrail saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güvenliği ile vatandaşlarının emniyetini sağlamak" olduğunu vurguladı.

Kalibaf, Beyrut'un Dahiye bölgesini ziyaret etti

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan ziyareti kapsamında İsrail'in saldırılarıyla yıkıma uğrayan Beyrut'un Dahiye bölgesini de ziyaret etti.

Dahiye'de yıkıntılar arasında basın mensuplarına konuşan Kalibaf, "Buralarda sıradan insanlar yaşıyordu. Onlar bizim kardeşlerimizdi. Bu alçakça saldırıları yapan siyonist rejimi kınıyorum." dedi.

Kalibaf, İslam ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşı durması gerektiğini ifade etti.

Kalibaf, ülkesinin Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini söyledi

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kalibaf, İran'ın Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.