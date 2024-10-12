İran Meclis Başkanı Lübnan'a Destek Ziyareti

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a destek mesajını iletmek üzere başkent Beyrut'a gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Kalibaf, kendi kullandığı uçağıyla gittiği Beyrut'ta basına açıklama yaptı.

Parlamentolararası Birlik Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gittiğini belirten Kalibaf, "Cenevre'ye bir geziye gidiyorum fakat ondan önce İran halkının, liderinin ve cumhurbaşkanının Lübnan halkına her zaman yanında olduğumuz mesajını iletmek için Sayın Nebih Berri'nin daveti üzerine Beyrut'a gelmeyi tercih ettim." dedi.