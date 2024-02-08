İran Milli Günü, Ankara\'da kutlandı

İRAN İslam Devrimi'nin 45'inci yıl dönümü ve İran Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı.
İran İslam Devrimi'nin 45'inci yıl dönümü ve İran Milli Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iki ülkenin milli marşı okundu. Burada konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, sözlerine Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Zadeh, Türkiye ile olan iş birliklerini geliştirmenin İran'ın dış politikasında bir öncelik olduğunu belirterek, İran ve Türkiye stratejik konumu, büyük kapasiteleri ve insan kaynaklarına sahip olmakla her iki ülkede ve bölgede refah, kalkınma ve barışa katkı sağlamayabilir. İran, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı, Türkiye ise İran'ın batıya açılan kapısıdır dedi. Habibollahzadeh, ayrıca İran ve Türkiye'nin; enerji, tarım, bilim ve teknoloji, serbest ticaret, turizm ve terörle mücadele konularında yürüttüğü iş birliklerine değinerek bunların eşsiz birer örnek olduğunu kaydetti.
'İRAN İLE FARKLI ALANLARDA 10 ANLAŞMAYA İMZA ATTI'
Bakan Yumaklı ise İran'ın derin kültürel mirası ve güçlü devlet geleneği ile tarih boyunca çevresinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, İran'ın günümüzde sahip olduğu geniş kaynaklar ve stratejik konumuyla bölge siyasetinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi
Ülkelerimiz arasında devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ikili işbirliği mekanizmaları, ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı iradenin bariz bir yansımasıdır. Bu mekanizmalar, yakın iyi komşuluk ilişkilerimize verdiğimiz önemin ve kazanılan tarihe dayanan köklü ikili işbirliğimizin tezahürüdür. Türkiye ile İran arasında sağlıklı ve güçlü bir diyalog, bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahının sürdürülmesi açısından da önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi arasında ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve bölgesel istikrara da katkı sağlayan samimi bir diyaloğun sürmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Reisi'yi birkaç hafta önce Ankara'da ağırlama mutluluğunu yaşadık. Bu ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısını gerçekleştirerek, farklı alanlarda 10 anlaşmaya imza attık. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, ilişkilerimizin her alanda ilerletilmesi açısından son derece etkin bir mekanizmaya dönüşmüştür. Türkiye ve İran, bazı konularda fikir ayrılıkları olsa da, ortak çıkarları doğrultusunda birbiriyle yakın temas halindedir. Astana süreci kapsamında Suriye'de kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik olarak birlikte çalışmaktayız.
Bakan Yumaklı ayrıca, Türkiye ve İran'ın önemli ekonomik ortaklar olduğunu ve ikili ticaret hedefinin 30 milyar dolar olduğunu dile getirdi. (DHA)
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