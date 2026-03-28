İran NPT'den Çekilmeyi Gündemde Tutuyor

28.03.2026 17:41
İran, ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırıları nedeniyle NPT'den çekilme tartışmaları yaşıyor.

İran'ın, ABD-İsrail'in nükleer tesislere devam eden saldırıları nedeniyle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi gündemine aldığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'da Meclis ve güvenlik kurumları NPT'den muhtemel çekilmeyi gündeme aldı.

Haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) anlaşmaya göre, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji ve aksesuarlarını kullanmasını koruyacak ve destekleyecek koşullar sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Buna karşılık UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD-İsrail'i "İran'ın nükleer tesislerine karşı nükleer silah kullanmaya dolaylı olarak teşvik ettiği" savunuldu.

ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarının devamı ve UAEA'nın bu saldırılara karşı kınama açıklaması dahi yapmamasının, İran için NPT'de kalma gerekçelerini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca, "NPT'den ayrılmak nükleer silahlara doğru ilerlemek anlamına gelmez aksine ABD ve İsrail'in UAEA müfettişleri kılıfı altında yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin devam etmesini engellemek anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

İranlı yetkililer de Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçlamıştı.

Kaynak: AA

Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
SonDakika.com Haber Portalı. 28.03.2026 17:51:43.
