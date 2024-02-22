İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu

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TAHRAN, 22 Şubat (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin doğalgaz nakil hatlarında bir hafta önce meydana gelen patlamaların "İsrail komplosu" olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana haber ajansına göre, Çarşamba günü başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sırasında konuşan Uci, 14 Şubat'ta Fars eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki ulusal doğalgaz nakil ağı üzerinde bulunan iki noktada meydana gelen patlamalara dikkat çekti.

Patlamaların ardından, çoğunlukla dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan hasarlı gaz boru hatlarının kısa sürede onarıldığını ve faaliyetlerine devam edebildiğini belirten bakan, patlamaların ülkedeki herhangi bir bölgeye gaz tedarikini aksatmadığını da sözlerine ekledi.

Shana'ya göre Uci, Cumartesi günü yaptığı açıklamada patlamaların büyük eyaletlere gaz tedarikini aksatmayı amaçlayan "terör eylemleri" olduğunu söyledi.

Patlamaların sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.