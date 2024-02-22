İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu

İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin doğalgaz nakil hatlarında meydana gelen patlamaların İsrail'in komplosu olduğunu açıkladı. Patlamaların ardından hasarlı hatlar kısa sürede onarıldı ve gaz tedariki aksamadı. Patlamaların sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.

22.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 22 Şubat (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin doğalgaz nakil hatlarında bir hafta önce meydana gelen patlamaların "İsrail komplosu" olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana haber ajansına göre, Çarşamba günü başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sırasında konuşan Uci, 14 Şubat'ta Fars eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki ulusal doğalgaz nakil ağı üzerinde bulunan iki noktada meydana gelen patlamalara dikkat çekti.

Patlamaların ardından, çoğunlukla dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan hasarlı gaz boru hatlarının kısa sürede onarıldığını ve faaliyetlerine devam edebildiğini belirten bakan, patlamaların ülkedeki herhangi bir bölgeye gaz tedarikini aksatmadığını da sözlerine ekledi.

Shana'ya göre Uci, Cumartesi günü yaptığı açıklamada patlamaların büyük eyaletlere gaz tedarikini aksatmayı amaçlayan "terör eylemleri" olduğunu söyledi.

Patlamaların sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: İran Petrol Bakanı: Doğalgaz hatlarındaki patlamalar İsrail komplosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement