İran: Savaş Peşinde Değiliz, Hazırız - Son Dakika
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İran: Savaş Peşinde Değiliz, Hazırız

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, savaş istemediklerini, ancak her duruma hazır olduklarını belirtti.

10.10.2024 13:47
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaş peşinde olmadığını fakat her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail'in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz." dedi.

İsrail'in savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Erakçi, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Son günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinde Gazze ve Lübnan'da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını dile getiren İranlı Bakan, "ABD ile diplomatik kanallar açık. Diğer ülkeler üzerinden dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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