İran Savunma Bakanı Aştiyani, Ermenistan Savunma Bakanı ile görüştü

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İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, başkent Tahran'da Ermenistanlı mevkidaşı Suren Papikian ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Aştiyani ile Ermenistan Savunma Bakanı Papikian arasında Tahran'da yapılan görüşmede iki ülke ilişkileri ve Kafkasya bölgesindeki durum ele alındı.

Görüşmede, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin ülkesinin dış politikasının ilkeleri arasında yer aldığını belirten Aştiyani, bu konuda Ermenistan'ın da özel öneme sahip olduğunu ifade etti.

İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında doğrudan müzakereleri, istikrarlı barışı ve doğrudan iletişimi desteklediğini kaydeden Aştiyani, "Bölgenin güvenliği konusunda, bölgenin güvenlik mimarisinin bölge içinde tasarlanması gerektiğine inanıyoruz ve dolayısıyla bölge ülkelerinin bu politikaya aykırı bir yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, Kafkasya bölgesinin istikrarı ve güvenliği için bölge dışı aktörlerin rekabet alanı haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini Ermeni mevkidaşına iletti.

Ermenistan Savunma Bakanı Papikian ise İran ile bölge güvenliği konusunda aynı görüşlere sahip olduklarını belirtti.

Papikian, İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin genişletilmesi yönündeki görüşüne de katıldıklarını kaydetti. ???????