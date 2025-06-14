İran Yeni Hava-Uzay Komutanını Atadı

(ANKARA) – İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in dün Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yerine Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi atadı.
İran devlet televizyonu PressTV'nin haberine göre; Hamaney, Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi'yi İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak görevlendirdi.
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