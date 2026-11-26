İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile görüşmesinde, ülkesinin Kuveyt'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasını kesin bir dille reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın söz konusu saldırıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Erakçi, olayda yaşanan can kayıpları ve meydana gelen zarardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erakçi, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Kuveyt ile ortak soruşturma yürütmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.