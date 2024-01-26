İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail\'e yönelik alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Martin, "Divan'ın kesin ve bağlayıcı olan kararlarını memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, İrlanda'nın çatışmanın başlangıcından beri sürekli olarak talep ettiği önlemlerdir." ifadelerini kullandı.

İrlanda'nın uluslararası kurallara dayalı sistemin güçlü bir savunucusu olduğunun altını çizen Martin, "UAD bu sistemin köşe taşıdır. İsrail'in Divan tarafından hükmedilen tüm tedbir kararlarını iyi niyet ve acil şekilde uygulamasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Martin, Gazze'deki trajediyi sona erdirmenin tüm tarafların siyasi, diplomatik, yasal ve insani görevi olduğuna da işaret ederek, İrlanda'nın, acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

"Bu çatışmanın tüm taraflarının, herhangi bir eylem sonunda soykırım eşiğine ulaşıp ulaşmadığına bakmaksızın yaptıklarından sorumlu tutulmasını sağlamalıyız." ifadesini kullanan Martin, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yürütülen soruşturmaya da tüm devletlerin destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Martin, İrlanda parlamentosunda UAD'de yürütülen davaya müdahil olup olmama kararının da değerlendirileceğini sözlerine ekledi.