İrlanda Başbakanı İsrail'e Refah'ta askeri operasyon yapmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda Başbakanı İsrail'e Refah'ta askeri operasyon yapmaması çağrısında bulundu

İrlanda Başbakanı İsrail\'e Refah\'ta askeri operasyon yapmaması çağrısında bulundu

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ın bazı bölgelerini boşaltma kararının ardından İsrail'e Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyon yapmaması yönündeki çağrısını yineledi. Harris ayrıca İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ın bazı bölgelerini boşaltma kararının ardından "İsrail'e Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyon yapmaması yönündeki çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Harris, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki gelişmeleri ele alan telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Harris, "Başbakan Sanchez'le son birkaç haftadaki üçüncü görüşmemi gerçekleştirdim. Başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'daki kötü durumu tartıştık ve acil ateşkes, esirlerin koşulsuz salıverilmesi ile Gazzeliler için insani yardımların artırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadesine yer verdi.

Harris, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı kara saldırısı için 100 bin kişiyi bölgeden çıkarma kararına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başbakan Sanchez ve ben, İsrail'in askeri operasyona hazırlık amacıyla Refah'ın bazı kısımlarındaki sivilleri tahliye etme emri verdiği yönündeki haberlerden duyulan derin kaygıyı paylaşıyoruz. İsrail'e Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyon yapmaması yönündeki çağrımı yineliyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in Refah'a yönelik harekatının kaçınılmaz olarak feci insani sonuçlara ve masum sivil can kayıplarına yol açacağını açıkça belirtti. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülüktür."

Harris, İspanyol mevkidaşıyla Filistin devletinin tanınmasına yönelik çalışmaları da ele aldıklarını belirtti.

İki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanması için Filistin devletinin tanınmasının önemine vurgu yapan Harris, "Başbakan Sanchez ve ben, bu konuda çok kısa sürede ilerleme kaydetme konusunda istekliyiz ve yakın temasta kalma konusunda fikir birliği içindeyiz." dedi.

Harris, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini desteklediklerini de bildirdi.

Kaynak: AA

Operasyon, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı İsrail'e Refah'ta askeri operasyon yapmaması çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:55. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda Başbakanı İsrail'e Refah'ta askeri operasyon yapmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement