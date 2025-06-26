İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Eleştiri

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği (AB)- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi sonucu ortaya çıkan bulgulara İsrail'in tepki göstermesini eleştirerek, "İsrail'in, Gazze'deki durumu objektif kriterlere göre anlatan her raporu reddetmeye son vermesi lazım." dedi.

Martin, Brüksel'de yapılan AB Konseyi toplantısı kapsamında gündemi, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Ukrayna'nın AB üyeliği konularında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa devletlerinin Gazze'ye saldırıları durdurması konusunda İsrail'e baskı yapmamasına değinen Martin, Avrupa halklarının bu duruma anlam veremediğini söyledi.

Martin, bu saldırıların artık durması gerektiğini belirterek Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların artarak bölgeye girmesi çağrısını yineledi.

"Bazı ülkelerin Orta Doğu konusunda belli bakış açısına sahip olmasının tarihi sebepleri olduğunu anlıyorum." diyen Martin, kendisinin ise yaşananlara insani perspektiften baktığını vurguladı.

Martin, bölgedeki insani durumun kabul edilemez seviyede olduğunun altını çizerek "Avrupa'nın bunu en güçlü şekilde dile getirmesi lazım. Savaşın durması ve Gazze'ye insani yardımların hemen girmesi için her yolu aramayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"İsrail'in, her raporu reddetmeye son vermesi lazım"

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi sonucu, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiği gibi bulguların ortaya çıkmasına ve İsrail'in bunlara tepki göstermesine değinen Martin, "İsrail'in, Gazze'deki durumu objektif kriterlere göre anlatan her raporu reddetmeye son vermesi lazım." ifadesini kullandı.

İsrail'i Gazze'de yaşananlara ilişkin sorulan soruları dahi görmezden gelmemeye çağıran Martin, İsrail'in anlaşmanın insan haklarıyla ilgili olan maddeleri de dahil tüm maddelerine uyması gerektiğini kaydetti.

AB dışında İngiltere, Norveç ve Kanada gibi ülkelerin de İsrail'e karşı aldığı bazı kararlar olduğunu hatırlatan Martin, "Bana göre katliam ve yıkımın boyutu ile ölü ve yaralı çocukların sayısı Avrupa'dan insani bir cevap gelmesi için bağırıyor, Avrupa'dan güçlü siyasi bir yanıt bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Orban'ın yaklaşımı üzücü ve problemli"

Ukrayna'nın AB üyeliğine güçlü destek verdiklerini aktaran Martin, "Gecikmelerden ve bazı ülkelerin süreci yavaşlatmasından memnun değilim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın üyeliğine karşı yaptığı açıklamalar sorulan Martin, "Orban'ın bu konudaki duruşu çok üzüntü verici. Avrupa perspektifinden bakılırsa Orban'ın yaklaşımı hem üzücü hem de problemli." diye konuştu.

Martin, İrlanda'nın genişlemeyi savunduğunu vurgulayarak bunun, tüm Birliğe faydası olacağını sözlerine ekledi.