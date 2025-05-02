İrlanda'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, İsrail'in Gazze'ye yardım engellemesini vicdansızlık olarak nitelendirdi.

02.05.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesine tepki göstererek, "Mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini durdurmasının üstünden geçen iki ayı değerlendirdi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'ye 8 haftadan uzun süredir insani yardım ve ticari malların giremediğini kaydeden Harris, "Çocuklar açlık çekiyor. Hastanelerde en basit ağrı kesiciler bile tükeniyor. Dünya Gıda Programı, gıda stokunun tükendiğini açıkladı. Acil ihtiyaç duyulan hayat kurtaran yardımlar var ancak tırlar Gazze'ye giremiyor." değerlendirmesini yaptı.

Harris, İsrail'in Gazze saldırılarının başından bu yana en uzun süreli yardım girişi kısıtlamasının yaşandığını belirterek, "Mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır. Bu durum kabul edilemez. Bu koşullar altındayken İsrail'in hayat kurtaran yardımları engellemesi, uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir. İsrail'i derhal ablukayı kaldırmaya ve insani yardımların girişini engelsiz olarak izin vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki saldırıların devamının da endişe verici olduğunu vurgulayan Harris, tüm tarafları ateşkes görüşmelerine geri dönmeye ve kalan esirleri salıvermeye çağırdı.

Harris, uluslararası toplumun daha büyük felaketleri önlemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: İrlanda'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.